Порошенко оценил, как тестируют новых прокуроров - надеется на коренные изменения
Президент Украины Петр Порошенко убежден, что конкурс на должности местных прокуроров и обновление прокурорского состава позволит коренным образом изменить работу органов прокуратуры.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня после посещения Киевского регионального центра тестирования кандидатов на должности прокуроров, первых заместителей и заместителей руководителей местных прокуратур, выступая перед кандидатами на должности местных прокуроров.
«На 700 должностей (руководителей местных прокуратур и их заместителей - УНИАН) подано 6000 заявлений от кандидатов. При этом 90% кандидатов являются адвокатами, юристами, правоведами, но никогда не работали в прокуратуре», - сказал Порошенко.
При этом он отметил, что «странным образом 90% тех, кто сейчас работает в патрульной полиции, никогда не работал в правоохранительных органах, но это не помешало им завоевать доверие людей».
Порошенко выразил уверенность, что «эта мощная армия - Генеральная прокуратура, новые местные прокуратуры, Антикоррупционное бюро, патрульная полиция, Национальное бюро расследований, которое будет создано, создадут новую систему, которая позволит мощно и эффективно бороться с коррупцией”.
Президент подчеркнул, что главным фактором в этом должно быть доверие людей к правоохранительным органам.
Как сообщал УНИАН, 5 сентября в Украине стартует конкурсный отбор на должности руководителей местных прокуратур и их заместителей.
По словам первого заместителя генерального прокурора Украины Давида Сакварелидзе, первый этап реорганизации органов прокуратуры планируется завершить в середине декабря. При этом ожидается, что к этому времени на должности будут назначены 700 новых прокуроров.
По данным Генпрокуратуры, с 20 июля до 10 августа проходил прием документов от кандидатов, желающих возглавить новые местные прокуратуры.
Вместо действующих сейчас 639 районных, городских и межрайонных будут сформированы 178 местных прокуратур.