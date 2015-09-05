Порошенко оценил, как тестируют новых прокуроров - надеется на коренные изменения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня после посещения Киевского регионального центра тестирования кандидатов на должности прокуроров, первых заместителей и заместителей руководителей местных прокуратур, выступая перед кандидатами на должности местных прокуроров.

«На 700 должностей (руководителей местных прокуратур и их заместителей - УНИАН) подано 6000 заявлений от кандидатов. При этом 90% кандидатов являются адвокатами, юристами, правоведами, но никогда не работали в прокуратуре», - сказал Порошенко.

При этом он отметил, что «странным образом 90% тех, кто сейчас работает в патрульной полиции, никогда не работал в правоохранительных органах, но это не помешало им завоевать доверие людей».

Порошенко выразил уверенность, что «эта мощная армия - Генеральная прокуратура, новые местные прокуратуры, Антикоррупционное бюро, патрульная полиция, Национальное бюро расследований, которое будет создано, создадут новую систему, которая позволит мощно и эффективно бороться с коррупцией”.

Президент подчеркнул, что главным фактором в этом должно быть доверие людей к правоохранительным органам.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября в Украине стартует конкурсный отбор на должности руководителей местных прокуратур и их заместителей.

По словам первого заместителя генерального прокурора Украины Давида Сакварелидзе, первый этап реорганизации органов прокуратуры планируется завершить в середине декабря. При этом ожидается, что к этому времени на должности будут назначены 700 новых прокуроров.

По данным Генпрокуратуры, с 20 июля до 10 августа проходил прием документов от кандидатов, желающих возглавить новые местные прокуратуры.

Вместо действующих сейчас 639 районных, городских и межрайонных будут сформированы 178 местных прокуратур.