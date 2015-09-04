Путин не может победить Украину военно, но может "столкнуть лбами украинцев" - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире политического ток-шоу "Шустер LIVE" на канале "1+1".

Депутат отметил, что "нельзя объявлять предателем каждого, кто не согласен с вашим мнением". "Это путь, выгодный только Путину... Путин не может нас победить военно - у нас уже есть армия. Путин не может купить руководство этой страны - я это ответственно заявляю. Но Путин может столкнуть лбами украинцев", - сказал Луценко.

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По его мнению, "когда мы бросаемся таким обвинениям как "измена", "шпионы "и все остальное, думайте, ибо от слов также убивают".

Луценко отметил, что последствия событий 31 августа, после которых умерли нацгвардейцы, - это "результат того, что политики не думали".

Как сообщал УНИАН, лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко выразил сомнение, что нынешняя парламентская коалиция сможет эффективно работать, при этом он уверен, что она не распадется.