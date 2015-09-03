Рада запретила резидентам страны-агрессора основывать СМИ в Украине

Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прозрачности собственности средств массовой информации, а также реализации принципов государственной политики в сфере телевидения и радиовещания" (№1831).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 237 народных депутатов из 304 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, в частности, что в Украине запрещается основывать и принимать участие в телерадиоорганизациях или провайдерах программной услуги, в частности, юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям, зарегистрированным в оффшорных зонах, перечень которых утвержден Кабинетом министров Украины, а также лицам без гражданства; юридическим и физическим лицам, которые являются резидентами страны, признанной Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом, а также юридическим лицам, участниками (акционерами) которых являются такие юридические или физические лица, на всех уровнях цепи владения корпоративными правами телерадиоорганизации и конечного выгодоприобретателя.

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Этот закон вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования.