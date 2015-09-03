Порошенко: Обучение США украинских военных помогает восстановить обороноспособность страны

Президент Украины Петр Порошенко отметил важность помощи США в обучении украинских военных.

Об этом он сказал во время встречи с сопредседателем Комитета по вопросам вооруженных сил Сената США сенатором Джеком Ридом, сообщает президентская пресс-служба.

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«Это помогает восстановить утраченную обороноспособность Украины, учитывая то, что мы сейчас защищаем не только наш суверенитет, территориальную целостность и независимость. Это – война за свободу, демократию и справедливость в интересах глобальной безопасности», – отметил Порошенко.

Глава государства отметил важную роль Конгресса США в оказании действенной помощи Украине в вопросах укрепления обороноспособности, стабилизации экономики и внедрения реформ.

Джек Рид выразил поддержку шагов Украины, направленных на достижение политического урегулирования конфликта на Донбассе, и заверил, что американская сторона продолжит прилагать необходимые усилия для обеспечения полного выполнения Россией Минских договоренностей. Американский сенатор приветствует соблюдение режима прекращения огня, введенного по инициативе президента Украины в результате активной дипломатии в Берлине и Брюсселе.

«Нет альтернативы трансатлантическому единству и солидарности с Украиной, которую сейчас демонстрируют Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки», – подчеркнул Порошенко и отметил эффективность введенного механизма санкций.

Президент заверил, что Украина, со своей стороны, принимает все меры для имплементации Минских договоренностей. Верховная Рада приняла в первом чтении конституционные изменения о децентрализации, хотя и состоялась непростая дискуссия. Уже в течение 6 дней количество обстрелов в зоне линии соприкосновения минимальное.

«Наша эффективная координация должна помочь сохранить и продолжить этот процесс», – сказал Петр Порошенко.

Сенатор Рид высоко оценил принятие в первом чтении конституционных поправок по децентрализации. «Это свидетельствует, что Вы можете делать трудный, но исключительно важный выбор и нести ответственность за это», – подчеркнул он.

Джек Рид поделился своими впечатлениями от посещения военного полигона, где американские военные делятся опытом с украинскими коллегами, и высоко оценил уровень подготовки украинских солдат.

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Он также положительно отметил ход реформ в Украине, особенно – достижение договоренности с кредиторами о реструктуризации государственного долга и введение патрульной полиции, отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в Черном море с 31 августа по 12 сентября проводятся совместные украинско-американские военные учения «Си Бриз-2015».

Как отметили в Минобороны, целью обучения является отработка проведения международной операции по безопасности в кризисном регионе.