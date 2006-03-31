При новом составе Киевского городского совета новому мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ будет сложно управлять столицей.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал научный руководитель Центра социологических и политологических исследований «Соціовимір» Владимир ПОЛОХАЛО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Городской глава должен иметь сильную опору - он должен набирать большинство. Но если он набирает меньше трети за счет всяких комбинаций, тогда возникает вопрос легитимности с точки зрения его поддержки в обществе», - сказал В.ПОЛОХАЛО.

По его мнению, новоизбранный состав Киевского городского совета будет качественно другим. «Киевгорсовет при ОМЕЛЬЧЕНКО (мэр Киева - УНИАН) был очень близок к его взглядам. А теперь новому мэру придется искать компромисс. Это будет очень сложно, учитывая арифметический перевес Блока Юлии Тимошенко. ОМЕЛЬЧЕНКО было намного проще и комфортнее управлять столицей, чем ЧЕРНОВЕЦКОМУ, имеющему менее трети поддержки общества и сложный для себя состав Киевгорсовета», – считает он.

В.ПОЛОХАЛО также убежден, что БЮТ в новом составе Киевгорсовета будет выполнять ведущую роль.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 31 марта 11.00 с учетом обработки 99,32% бюллетеней по выборам мэра Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ набирает 31,84% голосов избирателей, Виталий КЛИЧКО – 23,72%, Александр ОМЕЛЬЧЕНКО – 21,19%.

По результатам голосования в Киевский городской совет, после обработки 98,93% бюллетеней лидирует Блок Юлии Тимошенко при поддержке 24,64% избирателей. Второе место занимает Блок Леонида Черновецкого (12,93%). Далее следуют блок «Наша Украина» (8,86%), блок ПОРА-ПРП (8,51%), Киевское городское отделение Партии регионов (5,76%), избирательный блок «Гражданский актив Киева» (4,01%), Киевское городская организация СПУ (3,95%), Народный блок Литвина (3,62%).