Голосование за Конституцию зафиксировало конец коалиции – эксперт

«Голосование за изменения в Конституцию показало, что коалиция существует только номинально. Три из пяти фракций коалиции проголосовали против этих изменений, но БПП, «Народный фронт» и «Оппозиционный блок» дали нужное количество голосов», – напомнил Гладких.

Эксперт отметил, что поддержку президентского законопроекта обеспечило ситуативное большинство. Теперь, по мнению Гладких, перед БПП, УДАРом и «Народным фронтом» стоит выбор: либо они создают коалицию с «Оппозиционным блоком», либо идут на перевыборы парламента.

«Если бы вчерашние события имели место в цивилизованной стране, они означали бы конец коалиции. И если бы фракции, отказавшиеся голосовать за президентский закон, действительно отстаивали декларируемые позиции, они бы вышли из коалиции. Это привело бы к политическому кризису и поставило президента и премьера перед необходимостью сформировать новую коалицию и коалиционное правительство», – считает Гладких.