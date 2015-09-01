Комбат "Сичи" не исключает, что инцидент под ВР - попытка дискредитировать добровольческие батальоны

Командир батальона «Сич» Александр Писаренко не исключает, что инцидент возле Верховной Рады 31 августа является попыткой дискредитировать добровольческие батальоны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

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«Нельзя сказать, что кто-то целенаправленно уничтожает наш батальон. Нет. А добровольческое движение - да. Вы сами видели: и «Правый сектор», и «Торнадо». Когда год тому назад нужны были добровольцы затыкать фронт - пожалуйста. А сейчас - выводят с передовой линии, сейчас мы не нужны. Несколько недель тому назад нас вывели из Авдеевки. Это город просит, чтобы мы вернулись, 95-я бригада тоже просит, и 53-я тоже. Хорошо. Не должны милицейские батальоны находиться на передовой. Но в самом городе мы можем работать. Там работы очень много: от «сепаров» до засланных из «ДНР», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, боец батальона «Сич» Игорь Гуменюк подозревается в бросании гранаты под Верховной Радой 31 августа. По словам комбата «Сичи» Писаренко, Гуменюк еще 29 августа написал рапорт об увольнении со службы. В то же время он отметил, что де-юре Гуменюк остается бойцом батальона, поскольку рапорт еще не рассмотрен.