В Украине появится еще один добровольческий танковый батальон – Бирюков

Об этом сообщил помощник министра обороны Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

Он опроверг слухи о том, что добровольческие батальоны подвергнутся расформированию. Также он сообщил о создании еще одного батальона.

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«Или вы думали, что у нас добровольцы — только Донбасс-Азов-ДУК? Как же. У нас еще и формируется добровольческий танковый батальон», — заявил он.

Напомним, ранее Бирюков сообщал, что с начала года под Дебальцево погибли почти 3 тысячи боевиков. В то же время, 179 украинских военных погибли за месяц - с 18 января по 18 февраля - во время боев на Дебальцевском плацдарме.