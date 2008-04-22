Добкин обещает установить памятник жертвам УПА

Городской председатель Харькова Михаил ДОБКИН обещает установить в Харькове памятник «жертвам, павшим от рук воинов Украинской повстанческой армии».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в комментарии М.ДОБКИНА по поводу постановления Харьковского горсовета относительно законности установления памятного знака в честь воинов УПА в Молодежном парке Харькова, который размещен на сайте «Газеты по-харьковски».

«Выберем достойное место и установим. Это также будет среди того, что мы делаем для тех харьковчан, которые лишь готовятся стать взрослыми людьми, для того, чтобы мы не потеряли целое поколение, которое пытаются воспитывать на примерах Шухевича и других», - передает слова М.ДОБКИНА газета.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля на сессии горсовета депутаты приняли решение отменить решение горсовета № 371 от 30.09.1992 года, которым было дано согласие на установление памятного знака в честь 50-летия Украинской Повстанческой Армии в Молодежном парке Харькова. «За» высказались 80 депутатов, «против» -3.

На протяжении многих лет вблизи памятного знака воинам УПА представители национально-демократических сил области проводили акции чествования воинов УПА, жертв политических репрессий и против преступлений тоталитарного режима.

14 октября 2006 года возле памятного знака произошли столкновения, спровоцированные, в частности, представителями левых сил и Партии регионов.

Годом раньше памятный знак воинам УПА был снесен, ответственность за это взяла на себя российская организация Евразийский союз молодежи.