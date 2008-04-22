Довгий: команду Черновецкого отвлекают от выборов судами

Политические оппоненты действующей власти Киева с помощью судов стремятся отвлечь команду Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от активной избирательной кампании, в надежде на то, что такой шаг принесет им желаемые результаты, заявляет секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, по его словам, «на протяжении всего времени избирательной кампании социологические исследования подтверждали высокий уровень доверия киевлян к нынешнему мэру столицы и к Блоку Леонида Черновецкого».

"Без сомнения, что это вызвало панику в лагере наших оппонентов. И сегодня в своей борьбе против Леонида Михайловича и его команды они прибегают к беспрецедентному использованию грязных политических технологий и "черного пиара", - добавил О.ДОВГИЙ.

По его словам, своеобразным нововведением киевской избирательной кампании стало широкое использование судебных исков. Он напомнил, что, с одной стороны, кандидат в мэры столицы Виталий КЛИЧКО использует трибуну судебных заседаний для собственной саморекламы и безосновательных обвинений в адрес нынешней киевской власти. «С другой, Александр ТУРЧИНОВ, который пытается скрыть за судебным решением свою причастность к скандальным застройкам в городе Киеве через иск в суд на Ирэну КИЛЬЧИЦКУЮ», - сказал секретарь Киевсовета.

«Но уже тот факт, что эта судебная волокита начинается нашими оппонентами именно в период избирательной кампании, свидетельствует о том, что ее инициаторы совсем не стремятся установить справедливость. Напротив, судебную ветвь власти пытаются использовать в своих политических интересах, вопреки действующему законодательству и нормам правосудия», - считает О.ДОВГИЙ.

По его мнению, вполне очевидно, что сегодня политические оппоненты действующей городской власти с помощью судов стремятся отвлечь команду Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от активной избирательной кампании, в надежде на то, что такой шаг принесет им желаемые результаты.