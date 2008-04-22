Всемирный банк сделал комплимент Тимошенко

Управляющий директор Всемирного банка Нгози ОКОНДЖО-ИВЕЛА сегодня в ходе встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО позитивно оценила работу украинского правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, она поздравила премьер-министра с успешной работой и пожелала успехов в дальнейшей деятельности.

Н.ОКОНДЖО-ИВЕЛА отметила, что в Украине надлежащим образом проводится фискальная политика и регулируется ситуация по макропоказателям.

Комментируя свою сегодняшнюю встречу с министром финансов Украины Виктором ПИНЗЕНИКОМ, она отметила, что неплохим результатом может стать дефицит бюджета 2008 года на уровне полутора процентов, хотя и два процента, по ее мнению, тоже был бы неплохой вариант.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что правительство работает 3,5 месяца и прилагает максимум усилий для борьбы с инфляцией, доставшейся в наследство от прежнего правительства, и пытается держать макропоказатели на «достойном уровне».

Как сообщал УНИАН, главной целью визита Н.ОКОНДЖО-ИВЕЛА является ознакомление с достижениями Украины в последние годы и обсуждение последующего расширения сотрудничества между Всемирным банком и Украиной.