Исключенная из "Самопомочи" Гопко заявила, что фракция скатывается к "большевицкому авторитаризму"
19:46, 31 августа 2015Политика
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Исключенная из фракции "Самопомич" Анна Гопко за то, что поддержала законопроект в части децентрализации, выразила разочарование, что ранее позиционировавшая себя "Самопомич" как демократическая политсила и альтернатива нынешней власти "скатывается к "большевицкому авторитаризму".
Гопко прокомментировала свое исключение из фракции / Фото УНИАН
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Гопко отметила, что те, кто не хочет отдавать власть и деньги из центра на места, намеренно "лгут" про "особый статус" и признание "ДНР"/"ЛНР".
Сьогоднішнє голосування за зміни до Конституції - важливий крок до глибоких змін в Україні. Децентралізація, передача вл...Posted by Hanna Hopko on 31 августа 2015 г.
Как сообщал УНИАН, фракция "Самопомич" исключила из своего состава пять нардепов, которые в понедельник поддержали в первом чтении изменения в Конституцию в части децентрализации. Решение касалось Анны Гопко, Виктории Пташник, Остапа Еднака, Павла Кишкаря и Виктора Кривенко.
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