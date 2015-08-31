Исключенная из "Самопомочи" Гопко заявила, что фракция скатывается к "большевицкому авторитаризму"

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Гопко отметила, что те, кто не хочет отдавать власть и деньги из центра на места, намеренно "лгут" про "особый статус" и признание "ДНР"/"ЛНР".

Сьогоднішнє голосування за зміни до Конституції - важливий крок до глибоких змін в Україні. Децентралізація, передача вл... Posted by Hanna Hopko on 31 августа 2015 г.

Как сообщал УНИАН, фракция "Самопомич" исключила из своего состава пять нардепов, которые в понедельник поддержали в первом чтении изменения в Конституцию в части децентрализации. Решение касалось Анны Гопко, Виктории Пташник, Остапа Еднака, Павла Кишкаря и Виктора Кривенко.