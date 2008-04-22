Криль: начинается сериал «Бедная Юля-2»

Лидер политической партии «Единый Центр», народный депутат (фракция НУ-НС) Игорь КРИЛЬ убежден, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО имеет право публично критиковать премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО.

«Президент вносил (в парламент – УНИАН) кандидатуру Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра, и он имеет право публично критиковать действия Кабмина, если они являются непрофессиональными и опасными для общества», – считает И.КРИЛЬ. Об этом он сказал в интервью «Україні молодій» (от 22 апреля).

Он отметил, что сейчас наметились определенные негативные тенденции в работе правительства. И.КРИЛЬ допускает, что, возможно, именно из-за этого звучит критика со стороны БЮТ в адрес Президента. «Если есть проблемы, то, возможно, им уже хочется «красивого» ухода. Такое впечатление, что начинается сериал «Бедная Юля-2. Мы не допустимо сериалов в украинской политике», – сказал депутат.

Он заметил, что в свое время, когда Президент критиковал правительство Виктора ЯНУКОВИЧА, БЮТ молчал, а теперь ситуация противоположная.

«Человек, принявший решение быть публичным политиком, должен иметь спокойное внутреннее состояние. Публичность предусматривает критику. На критику надо реагировать, улучшая себя и свое поведение. А раздражение – для слабых», – считает И.КРИЛЬ.