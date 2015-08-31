Пострадавших под Радой вывозят полицейские, "скорых" не хватает
Под Верховной Радой в результате провокаций ранены уже около 30 человек, для их вывоза не хватает "скорых".
По последним данным, от взрыва гранаты, которую неизвестные бросили в ряды правоохранителей, пострадали также и гражданские люди, передает "Украинская правда".
В настоящее время известно о порядка 30 раненых.
Чтобы вывезти всех раненых в больницы, не хватает "скорых", поэтому часть из них вывозят на машинах новой полиции.
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Как передает корреспондент УНИАН, от Верховной Рады на трех автомобилях «скорой помощи» вывозят минимум 10 пострадавших.
С улицы Грушевского напротив здания парламента пострадавших в столкновениях правоохранителей и людей в штатском продолжают вывозить в больничные заведения. Некоторые из пострадавших не могут ходить, и их выносят на носилках. Многие из них окровавленные.