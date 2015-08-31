СМИ: Под Радой милиционеру оторвало ногу
14:25, 31 августа 2015Политика
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После принятия Верховной Радой в первом чтении изменений к Конституции протестующие начали беспорядки перед зданием парламента.
Пострадали около 10 правоохранителей. По неподтвержденной информации - 30.
Как пишут fakty.ictv.ua у пострадавших правоохранителей ранения ног, рук, глаз, травмы головы. Одному из милиционеров, вероятно, во время взрыва оторвало ногу по коленную чашечку. Пострадавшие лежат возле одного из входов в парламент со стороны улицы Грушевского, откуда их забирают скорые.
Как сообщал УНИАН, столкновения возле ВР начались сразу после голосования за изменения в Конституцию в части децентрализации.
Протестующие начали бросать в правоохранителей бутылки, дымовые шашки и брусчатку.
Также в правоохранителей бросили боевую гранату, несколько бойцов получили тяжелые ранения.
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