Ющенко обрадовался, что фужеры с шампанским разбились

Сегодня во Львове мэры украинских и польских городов, в которых будут проходить финальные матчи Чемпионата Европы по футболу 2012 года, образовали Совет городов «Евро-2012».

Как передает корреспондент УНИАН, в присутствии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоялась торжественная церемония подписания декларации о создании соответствующего Совета.

Согласно документу, Совет будет действовать на постоянной основе и будет заседать не менее двух раз в год на протяжении 2008-2009 годов и не менее четырех раз в год на протяжении 2010-2012 годов.

Как отмечается в декларации, заданием Совета должна стать координация действий украинских и польских городов во время подготовки к Евро-2012, обмен опытом, взаимная поддержка и общее отстаивание интересов городов в отношениях с центральной властью и УЕФА.

Совет будет избирать сопредседателей - по одному с польской и украинской стороны - на каждом заседании. На 2008 год принято решение избрать сопредседателями мэра Львова Андрея САДОВОГО и президента Варшавы Анджея ЦУДАКА.

Руководители городов решили, что следующее заседание Совета состоится в октябре 2008 года в Варшаве.

Документ подписали с польской стороны: от Варшавы А.ЦУДАК, от Вроцлава - Мачей БЛУЙ, от Хожува - Ян МИХАЛИК, от Гданьска - Анджей ТРОЯНОВСКИ, от Кракова - Веслав СТАРОВИЧ, от Познани - Мачей ФРАНКЕВИЧ.

С украинской стороны документ подписали: от Львова - А.САДОВЫЙ, от Одессы - Михаил КУЧУК, от Днепропетровска - Иван КУЛИЧЕНКО, от Донецка - Николай ВОЛКОВ, от Харькова - Михаил ДОБКИН, от Киева - Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, после подписания документов хозяева церемонии предложили выпить шампанского за успех дела. Официант не удержал поднос - фужеры упали и разбились. Президент шутя поинтересовался, не специально ли организаторы спланировали такой "конфуз", и заметил, что это - к счастью.