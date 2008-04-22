Богатырева на два дня уехала в Польшу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА прибыла с двухдневным рабочим визитом в Варшаву.

Как передает корреспондент УНИАН, в рамках визита состоится рабочая встреча секретаря СНБО с руководителем Бюро национальной безопасности Республики Польша Владиславом СТАСЯКОМ. Ожидается, что стороны подпишут Заключительное коммюнике и Программу сотрудничества между Аппаратом СНБО Украины и Бюро национальной безопасности Республики Польша на 2008-2009 гг.

Также в ходе визита запланированы встречи Р.БОГАТЫРЕВОЙ с Президентом Польши Лехом КАЧИНЬСКИМ, маршалком Сейма Польши Брониславом КОМОРОВСКИМ, государственным секретарем Канцелярии председателя Совета министров Польши, координатором специальных служб Яцеком ЦИХОЦКИМ, руководителем Агентства внутренней безопасности Польши подполковником Кшиштофом БОНДАРИКОМ.