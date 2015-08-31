Порошенко проводит консультации с лидерами фракций и Яценюком по ситуации в Раде

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко утверждает, что президент Украины Петр Порошенко сейчас в кабинете председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана проводит консультации с участием лидеров фракций и премьер-министра Арсения Яценюка по поводу ситуации в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в кулуарах парламента.

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«Я был в кабинете Гройсмана, там премьер-министр, президент, там лидеры фракций коалиции», - сказал Ляшко.

Также он добавил, что позиция его фракции не изменилась, она не будет голосовать за изменения в Конституцию.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 11.00 должно было начаться внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти.

В то же время депутаты от Радикальной партии заблокировали трибуну ВР, протестуя против принятия этого законопроекта.