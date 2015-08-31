Депутаты Ляшко заблокировали президиум парламента. Заседание пока не началось
10:20, 31 августа 2015Политика
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Народные депутаты от Радикальной партии заблокировали президиум Верховной Рады.
Депутаты от Радикальной партии / facebook.com/Andriy.Lozovyi
Об этом сообщил депутат из фракции Радикальной партии Андрей Лозовой на своей странице в Facebook.
«Заблокировали президиум парламента, чтобы не допустить особый статус Донбасса», - написал он.
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«Призываем коллег-патриотов присоединяться! Сегодня решается судьба страны», - заявил Лозовой.
Как сообщал УНИАН, сегодня в 11.00 начнется внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будет рассматриваться законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти.
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