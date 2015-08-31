В "Самопомочи" говорят, что накануне голосования за изменения в Конституцию на депутатов оказывали давление

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам.

Сыроед напомнила, что "Самопомощь" за этот вопрос голосовать не будет.

По количеству голосов за этот законопроект, она отметила, что "ситуация может быть очень разной".

Читайте такжеУ здания Рады проходит митинг против внесения изменений в Конституцию

"Дело в том, что еще даже на протяжении вчерашнего вечера было очень много давления на депутатов. В частности, были и рассылки смс и в другой способ", - сказала вице-спикер.

На уточнение, идет ли речь о депутатах "Самопомочи", она сказала: "И на наших тоже".

Кроме того, отвечая на вопрос, пойдет ли сегодня мэр Львова, лидер "Самопомочи" Андрей Садовый на допрос в Генпрокуратуру, куда его вызывают, вице-спикер лишь отметила, что Садовый прибыл в Киев.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины начала расследование и вызвала на допрос Садового для предоставления информации о попытках подкупа народных депутатов Украины от фракции "Самопомич" накануне голосования относительно конституционных изменений.

Сегодня парламент должен предварительно одобрить президентский законопроект о внесении изменений к Конституции "О децентрализации власти" (№2217а).