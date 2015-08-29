ГПУ вызвала Садового на допрос о попытках подкупа депутатов "Самопомочи"

Как отмечается в сообщении на сайте ГПУ, на официальном портале Верховной Рады Украины 29 августа опубликовано заявление председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана по информации о попытке осуществления подкупа народных депутатов Украины от фракции "Самопомич" накануне голосования по конституционным изменениям.

Аналогичную информацию со ссылкой на Садового распространено рядом интернет-изданий, добавили в ГПУ.

В этот же день, отмечается в сообщении, управлением по расследованию коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами, занимающими особо ответственное положение, ГПУ внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование уголовного производства по факту предложения неустановленными лицами предоставление неправомерной выгоды депутатам от "Самопомочи» за поддержание ими 31 августа 2015 на внеочередном заседании ВРУ в первом чтении проект Закона "О внесении изменений в Конституцию Украины(относительно децентрализации)".

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"Следователями Генеральной прокуратуры Украины в порядке, установленном Уголовным процессуальным кодексом Украины, организовано осуществления вызова Садового для допроса в качестве свидетеля по указанному производству", - говорится в сообщении.

В то же время, с целью обеспечения быстрого расследования Садовый этим сообщением также приглашается в Генеральную прокуратуру Украины (Киев, ул. Резницкая, 13/15) 31.08.2015 в любое время с 09:00 для предоставления следователям известной ему информации по данному факту, говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня в Facebook Садовый написал, что перед голосованием в парламенте за изменения в Конституции по децентрализации власти народным депутатам от его партии предлагают деньги и должности.

Ранее председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк заявил, что фракция не будет голосовать за предварительное одобрение изменений в Конституцию в части децентрализации власти.

Внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будет рассмотрен в первом чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации, состоится 31 августа.