Журналистов не пускают на заседание Рады (фото)

Ложа прессы в Верховной Раде закрыта.

Как передает корреспондент УНИАН, несмотря на то, что в 11.00 должно начаться пленарное заседание парламента, ложа прессы, а также ложа для гостей и помощников народных депутатов закрыты.

Обычно на балкон сессионного зала ВР доступ открывается за час до начала пленарных заседаний.

Напомним, сегодня депутаты должны рассмотреть вопрос о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти.

Также ожидается, что сегодня будет закрыта вторая сессия парламента, а следующая начнется завтра, 1 сентября.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 16 июля направила в Конституционный суд проект изменений в Конституцию (о децентрализации власти) для получения заключения о соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

31 июля КС обнародовал заключение по законопроекту, признав его соответствующим Конституции Украины и не направленным на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.

Согласно регламенту ВР, парламент предварительно одобрит законопроект (в первом чтении) минимум 226-ю голосами. Затем на следующей сессии для окончательного принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов парламентариев.