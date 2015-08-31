Сегодня Рада должна рассмотреть изменения к Конституции (прямая трансляция)

Сегодня в 11.00 состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины, на котором должен быть рассмотрен вопрос о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти.

Также ожидается, что сегодня будет закрыта вторая сессия парламента, а следующая начнется завтра, 1 сентября.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 16 июля направила в Конституционный суд проект изменений в Конституцию (о децентрализации власти) для получения заключения о соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

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31 июля КС обнародовал заключение по законопроекту, признав его соответствующим Конституции Украины и не направленным на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.

Согласно регламенту ВР, парламент предварительно одобрит законопроект (в первом чтении) минимум 226-ю голосами. Затем на следующей сессии для окончательного принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов парламентариев.