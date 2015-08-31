"Оппозиционный блок" поддержит президентские изменения к Конституции по децентрализации - СМИ

10:55, 31 августа 2015
Политика
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Фракция "Оппозиционного блока" на заседании в понедельник приняла решение в полном составе голосовать за изменения в Конституцию в первом чтении.

конституция / ukrliter.com

Об этом сообщают источники Украинской правды.

"В парламент пришел даже Сергей Левочкин, который много месяцев не появлялся на пленарных заседаниях", - рассказали собеседники во фракции.

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Как известно, в 11:00 в понедельник, 31 августа, Верховная Рада соберется на заседание, на котором должна рассмотреть в первом чтении изменения к Конституции в части децентрализации власти.

Фракции "Самопомич" и "Радикальная партия Олега Ляшко" не поддерживают этот законопроект. Последняя даже заблокировала трибуну парламента в понедельник утром.

Группа "Народный контроль" также не будет поддерживать изменения к Конституции относительно децентрализации, сообщил Дмитрий Добродомов на брифинге.

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