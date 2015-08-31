Рада сегодня рассмотрит в первом чтении изменения к Конституции по децентрализации

На заседании, которое начнется в 11.00, должен быть рассмотрен вопрос о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти.

Также ожидается, что сегодня будет закрыта вторая сессию парламента, а следующая начнется завтра, 1 сентября.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 16 июля направила в Конституционный суд проект изменений в Конституцию (относительно децентрализации власти) для получения заключения относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

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31 июля КС обнародовал заключение по законопроекту, признав его таким, что отвечает Конституции Украины и не направлен на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.

Согласно регламенту ВР, парламент предварительно одобрит законопроект (в первом чтении) минимум 226-ю голосами. Затем на следующей сессии для окончательного принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов парламентариев.

Напомним, по словам спикера ВР Владимира Гройсмана, сегодня в Украине распространяются ложные утверждения об изменениях в Конституцию в части децентрализации власти, чтобы любой ценой не допустить проведения этой реформы.

Президент Украины Петр Порошенко в свою очередь надеется, что удастся убедить лидеров двух парламентских фракций поддержать проект изменений в Конституцию Украины в части децентрализации.