Докладывать по изменениям в Конституцию о децентрализации будет представитель президента Кубив
Докладчиком в Верховной Раде по проекту изменений к Конституции в части децентрализации определен представитель президента в ВР, народный депутат от "БПП" Степан Кубив.
Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено повесткой дня заседания парламента.
Содокладчиком по этому вопросу определен глава Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич.
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Повесткой дня также предполагается, что после рассмотрения этого вопроса состоится закрытие второй сессии Верховной Рады.
Как сообщал УНИАН, сегодня в 11.00 начнется внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будет рассматриваться законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти.
Ранее была информация, что изменения к Конституции о децентрализации будет представлять президент Петр Порошенко.