Докладывать по изменениям в Конституцию о децентрализации будет представитель президента Кубив

Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено повесткой дня заседания парламента.

Содокладчиком по этому вопросу определен глава Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич.

Читайте такжеДепутаты от Радикальной партии заблокировали трибуну парламента

Повесткой дня также предполагается, что после рассмотрения этого вопроса состоится закрытие второй сессии Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 11.00 начнется внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будет рассматриваться законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти.

Ранее была информация, что изменения к Конституции о децентрализации будет представлять президент Петр Порошенко.