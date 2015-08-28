Гройсман рассказал об основных задачах врагов Украины по дестабилизации ситуации
03:02, 28 августа 2015Политика
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Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман считает, что у врагов Украины есть две основные задачи по дестабилизации ситуации в стране.
У врагов Украины есть две основные задачи по дестабилизации ситуации в стране / Фото УНИАН
Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".
"Задачи заключаются в следующем. Во-первых, не допустить европейской реформы Конституции и ограничить украинцев во власти, и таким образом перечеркнуть нашу европейскую интеграцию и поссорить нас с Западом. Во-вторых, навязать любые страхи, чтобы изменений внутри страны не произошло", - рассказал спикер.
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Как сообщал УНИАН ранее, Владимир Гройсман считает, что сегодня в Украине распространяются ложные утверждения об изменениях к Конституции в части децентрализации власти, чтобы любой ценой не допустить проведения этой реформы.
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