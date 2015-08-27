Власть хочет избежать негативного резонанса из-за результатов расследования по Иловайску – журналист

Об этом заявляет главный редактор сайта Цензор.НЕТ, член военно-тактической экспертной группы по расследованию Иловайской трагедии Юрий Бутусов.

«Суд по Иловайску, как анонсировалось, должен был начаться не позднее 15 августа. Но сейчас мы видим заявления о том, что он будет через три месяца. То есть, после выборов. Я так понимаю, наверное, это нужно, чтобы действующая власть не испортила себе рейтинг», – сказал Юрий Бутусов на пресс-конференции в информационном агентстве УНИАН в четверг в Киеве.

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Как сообщалось, в конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области.

Российские военные обстреляли коридор, которым по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

Украинские военные понесли значительные потери. По официальным данным, погибли 366 украинских военных, ранены 249, 128 взяты в плен и 158 пропали без вести. Вместе с тем, парламентская ВСК по расследованию трагедии оценивает общие потери украинских войск в 1 тысячу человек.

Кроме того, силы АТО за время боев под Иловайском потеряли военной техники почти на 300 млн грн.

По информации военной прокуратуры, общее количество боевиков и войск РФ во время боев под Иловайском превышало 16 тысяч человек.

14 августа главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что для расследования Иловайской трагедии и установления виновных нужно еще несколько месяцев, чтобы получить общую оценку театра боевых действий периода за июнь - начало сентября 2014 года.