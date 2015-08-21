Муженко раскрыл новые подробности расстрела россиянами колонны ВСУ под Иловайском

"Был одобрен российской стороной выход наших колонн заблаговременно согласованными маршрутами, которые были определены как гуманитарные коридоры. В первых условиях был выход наших подразделений на технике с оружием с самого Иловайска. В поселках Агрономическое и Многополье формировались две колонны и по двум маршрутам – один северный, второй южный – выходили в район Старобешево. Эти маршруты были оговорены с россиянами, как маршруты выхода наших подразделений под их гарантии", - рассказал Муженко в интервью Украинской правде.

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По словам Муженко, 28-го августа 2014 г. вечером, около 23 часов на него вышел первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал Богдановский, и сказал, что условия меняются, выход возможен только при условии, что техника и вооружение остаются.

"Это было для нас неприемлемым, и было спланировано идти на прорыв, который должен был начаться в 3 часа ночи 29-го августа. Он не начался. Потому что на более низком уровне было принято решение выходить под гарантии российской стороны. И уже утром шли переговоры с российскими переговорщиками, которые затягивали время. Видимо, для того, чтобы дать возможность своим подразделениям занять соответствующие опорные пункты, чтобы создать огневой мешок для встречи наших подразделений", - предположил начальник Генштаба.

Он отметил, что выход подразделений осуществлялся по тем же маршрутам, которые были до этого оговорены, как маршруты для выхода под соответствующие гарантии. "Кстати, с этой инициативой выступил в свое время президент России Путин, это было тоже 28-го числа где-то во второй половине дня, пожалуй, даже ближе к вечеру", - вспоминает Муженко.

По его словам, вышеупомянутый генерал Богдановский представлял российскую сторону, которая была гарантом выхода колонн АТО по заранее согласованному маршруту.

Муженко напомнил, что на то время уже был известен факт вмешательства российских войск в Украину.

"Уже были пленные русские, мы называли их фамилии, они были продемонстрированы по разным каналам нашего ТВ, они подтверждали, что они являются военнослужащими РФ. Они не отказывались. Путин тогда сказал, что они заблудились", - сказал Муженко в ответ на вопрос признавал российский генерал Богдановский присутствие российский войск в Украине.

Начальник Генштаба добавил, что вел телефонный разговор с российским генералом непосредственно в момент расстрела колонн АТО на выходе из Иловайска.

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"Уже при выходе подразделений из-под Иловайская в районе Старобешево, когда начался расстрел, был у меня разговор с генералом Богдановским. Разговор был довольно эмоциональный в течение 10-15 минут, с использованием ненормативной лексики. Но крайняя фраза, которая прозвучала от него в ответ на вопрос, что мы задавали в ходе разговора "Поверьте, решение принимаю не я", - рассказал Муженко.

Кроме того, как отмечается, украинские колонны на выходе из Иловайска должны были сопровождать российские БТР и предусматривался обмен пленными.

"Несколько пленных были в составе колонны. Россияне перед этим не остановились, хотя на момент выхода была договоренность, что задержанные российские военные будут в составе колонны, и их мы должны были передать при выходе на Старобешево – конечный пункт территории, которую контролировали эти российские группировки. Там мы должны были передать этих пленных российской стороне. Однако, несмотря на все это, русские расстреляли и своих военных вместе с нашими военнослужащими. Они погибли", - отметил Муженко.

Напомним, в конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области.

Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренностям должны были выходить украинские бойцы.

Украинские военные понесли значительные потери. По официальным данным, погибли 366 военных, 249 были ранены, 128 попали в плен, 158 считаются пропавшими без вести.