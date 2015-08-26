Приговор Сенцову и Кольченко нарушает международное право и стандарты судопроизводства - представитель ЕС

Соответствующее заявление она сделала во вторник, 25 августа, в связи с вынесенным судебным решением.

"ЕС рассматривает дело как нарушение международного права и элементарных норм правосудия. ЕС, как и ранее, призывает РФ немедленно освободить господина Сенцова и Кольченко и гарантировать их безопасное возвращение в Украину", - говорится в заявлении.

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Могерини отмечает, что российские суды "не компетентны осуждать действия, совершенные за пределами международно признанной территории России".

Высокий представитель напомнила, что Сенцов и Кольченко выступают против незаконной аннексии Крыма Россией.

Как сообщал УНИАН, режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченка российские спецслужбы задержали в Крыму в мае 2014 года. ФСБ объявила, что они являются членами запрещенной в России украинской организации "Правый сектор".

Согласно версии следствия, активисты планировали совершение диверсионно-террористических актов в ряде крымских городов, а в дальнейшем - уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередач.

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Оба вину отрицали со дня их задержания.

Сегодня, 25 августа, суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима.