Приговор Сенцову и Кольченко нарушает международное право и стандарты судопроизводства - представитель ЕС
Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини считает приговор российского суда украинскому режиссеру Олегу Сенцову и Александру Кольченко нарушением международного права и призывает их освободить и безопасно вернуть в Украину.
Соответствующее заявление она сделала во вторник, 25 августа, в связи с вынесенным судебным решением.
"ЕС рассматривает дело как нарушение международного права и элементарных норм правосудия. ЕС, как и ранее, призывает РФ немедленно освободить господина Сенцова и Кольченко и гарантировать их безопасное возвращение в Украину", - говорится в заявлении.
Читайте такжеСенцов и Кольченко после оглашения приговора начали петь гимн Украины (видео)
Могерини отмечает, что российские суды "не компетентны осуждать действия, совершенные за пределами международно признанной территории России".
Высокий представитель напомнила, что Сенцов и Кольченко выступают против незаконной аннексии Крыма Россией.
Как сообщал УНИАН, режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченка российские спецслужбы задержали в Крыму в мае 2014 года. ФСБ объявила, что они являются членами запрещенной в России украинской организации "Правый сектор".
Согласно версии следствия, активисты планировали совершение диверсионно-террористических актов в ряде крымских городов, а в дальнейшем - уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередач.
Читайте такжеСенцова признали виновным по 6 статьям, которые предусматривают суммарно 53 года тюрьмы
Оба вину отрицали со дня их задержания.
Сегодня, 25 августа, суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима.