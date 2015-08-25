Порошенко, Олланд и Меркель ищут варианты давления на Москву для отвода оружия калибром менее 100 мм - АП
Президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили необходимость как можно скорее заключить соглашение об отводе от линии соприкосновения на Донбассе оружия калибром менее 100 мм.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев во время брифинга по итогам встречи лидеров Украины, Германии и Франции, которая Читайте такжеГосдеп: США поддерживают соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 мм в зоне АТО на Донбассе
"Мы констатировали, что соглашение должно быть заключено, и, конечно, условия этого соглашения должны выполняться. Я хотел бы отметить, что мы недавно передали предложения по совершенствованию этой сделки, где говорится о механизмах отвода (оружия - УНИАН), верификации, и мы четко эту позицию изложили. Мы надеемся, что в ближайшее время в рамках соответствующих форматов состоится детальное обсуждение текста и всех составляющих этого соглашения", - сказал он, отвечая на вопрос УНИАН.
"Этот вопрос был обсужден, и опять же было оговорено, что можно сделать, чтобы "нажать" на Москву и обеспечить ими выполнение соответствующей договоренности. Сроки - сделать это как можно быстрее", - уточнил Елисеев.
Как сообщал УНИАН, в конце июля Порошенко заявлял, что соглашение об отводе от линии соприкосновения артиллерии калибром менее 100 мм, минометов и танков, должно быть подписано не позднее 3 августа и имплементировано после этого в течение 10 дней.