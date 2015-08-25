Порошенко, Олланд и Меркель ищут варианты давления на Москву для отвода оружия калибром менее 100 мм - АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев во время брифинга по итогам встречи лидеров Украины, Германии и Франции, которая Читайте такжеГосдеп: США поддерживают соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 мм в зоне АТО на Донбассе

"Мы констатировали, что соглашение должно быть заключено, и, конечно, условия этого соглашения должны выполняться. Я хотел бы отметить, что мы недавно передали предложения по совершенствованию этой сделки, где говорится о механизмах отвода (оружия - УНИАН), верификации, и мы четко эту позицию изложили. Мы надеемся, что в ближайшее время в рамках соответствующих форматов состоится детальное обсуждение текста и всех составляющих этого соглашения", - сказал он, отвечая на вопрос УНИАН.

"Этот вопрос был обсужден, и опять же было оговорено, что можно сделать, чтобы "нажать" на Москву и обеспечить ими выполнение соответствующей договоренности. Сроки - сделать это как можно быстрее", - уточнил Елисеев.

Как сообщал УНИАН, в конце июля Порошенко заявлял, что соглашение об отводе от линии соприкосновения артиллерии калибром менее 100 мм, минометов и танков, должно быть подписано не позднее 3 августа и имплементировано после этого в течение 10 дней.