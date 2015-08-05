В АП уверяют, что решение об отводе вооружения калибром менее 100 миллиметров будет принято

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Таранов.

“Относительно Широкино, мы все слышали, что решение об отводе техники менее 100 миллиметров будет принято в ближайшее время. Если бы все зависело исключительно от одной стороны, решение было бы принято. Но необходимо исходить из того, что, к сожалению, сторона, которая не желает этого делать, делает все для провоцирования наших Вооруженных Сил на ответные меры”, - сказал Таранов.

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“Решение будет, но не хочу говорить, когда именно оно будет. Это тщательный процесс переговоров”, - добавил Таранов.

Как сообщал УНИАН, в Минске 4 августа двухдневные переговоры рабочей подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе завершились без подписания соглашения.

В прошлом месяце президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил подписать в рамках Трехсторонней контактной группы соглашение, которое позволит начать отвод вооружение и создать 30-километровую буферную зону вдоль линии соприкосновения.

21 июля во время переговоров в Минске представители Трехсторонней контактной группы договорились об отводе от линии соприкосновения вооружение калибром до 100 миллиметров, но не подписали никакого документа.