В Нашей Украине считают, что Жвания готовит госпереворот?

Народный депутат Украины (фракция НУ-НС) Николай КУЛЬЧИНСКИЙ считает, что «Народная самооборона» помогает Блоку Юлии Тимошенко готовить «государственный переворот», поддерживая создание Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по внесению изменений в Конституцию.

Об этом он сказал в интервью УНИАН, комментируя заявление народного депутата от группы «Народная самооборона» Олеся ДОНИЯ о поддержке создания Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по разработке изменений в Конституцию.

«Всем известно, что «Народную самооборону» финансировал Давид ЖВАНИЯ, которого Президент подверг критике и отстранил от руководства Министерством по вопросам чрезвычайных ситуаций. Д.ЖВАНИЯ создал свой проект и, рано или поздно, возможно, не все они, но определенная часть, будут направлять свою деятельность против Президента», – сказал Н.КУЛЬЧИНСКИЙ, добавив, что политический проект Д.ЖВАНИИ собирается начать «собственную жизнь».

По убеждению Н.КУЛЬЧИНСКОГО, инициатива создать в парламенте Временную специальную комиссию по разработке изменений в Конституцию «направлена на изменение устройства власти в Украине на парламентско-президентскую республику с последующей ликвидацией должности Президента».

Он также сказал, что главе государства стоит обратить на это внимание, поскольку эту инициативу можно рассматривать как желание осуществить государственный переворот.

«Президента избирал народ, и народ наделил его соответствующими полномочиями. Поэтому любые попытки ограничить его полномочия следует рассматривать как государственный переворот», – считает Н.КУЛЬЧИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля народный депутат О.ДОНИЙ (фракция «Наша Украина - Народная самооборона» заявил, что депутатская группа «Народная самооборона» поддерживает создание Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по внесению изменений в Конституцию.

На создании Временной специальной комиссии Верховной Рады настаивают фракции Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов.

В то же время лидер фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО от имени фракции высказался категорически против создания такой комиссии.

Он заявил, что голосование членов БЮТ за создание ВСК относительно Конституции может привести к расколу коалиции.