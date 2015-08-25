В российском суде сегодня огласят приговор Сенцову и Кольченко

Российская власть обвиняет этих граждан Украины в терроризме.

Прокурор требует для Сенцова 23 года строгого режима, для Кольченка - 12 лет.

Как сообщал УНИАН, режиссера Сенцова и активиста Кольченка российские спецслужбы задержали в Крыму в мае 2014 года. ФСБ объявила, что они являются членами запрещенной в России украинской организации «Правый сектор». Согласно версии следствия, активисты планировали совершение диверсионно-террористических актов в ряде крымских городов, а в дальнейшем - уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередач.

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Оба вину отрицают со дня их задержания.

В ходе суда Сенцов и один из главных свидетелей обвинения, ранее судимый крымчанин Геннадий Афанасьев, заявили о том, что их жестоко пытали. Афанасьев на суде отказался от своих показаний против Сенцова.