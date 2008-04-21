В Посольстве России выступают за продление ”уникального” договора с Украиной

Советник-посланник Посольства Российской Федерации в Украине Всеволод ЛОСКУТОВ считает, что действие Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве между Украиной и Российской Федерацией необходимо продлевать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на международной конференции «Россия и Украина - стратегическое партнерство или железный занавес?».

«Важно этот договор продлевать. Это уникальный документ, который существует в наших отношениях», - сказал В.ЛОСКУТОВ. Он напомнил, что договор был подписан в мае 1997 года, добавив, что по мнению экспертов того времени, этот документ считался одним из лучших в Европе. (Срок действия этого Договора истекает через год – УНИАН).

Советник-посланник Посольства РФ в Украине считает «совершенно правомерным», что сейчас российский парламент анализирует, как этот документ выполняется. «Это нормальный процесс, мы надеемся, что такой процесс может проходить и в Верховной Раде», - сказал В.ЛОСКУТОВ.

Он добавил, что по этому документу можно работать и дальше, но необходимо сделать для себя определенные выводы, чтобы «продолжать насыщать этот документ в соответствии с требованиями договора».

В свою очередь первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ Государственной думы Российской Федерации, директор Института стран СНГ Константин ЗАТУЛИН отметил, что необходимо или принимать решение о продлении действия этого договора, или «принимать какое-то иное решение».

«Я думаю, что на этой неделе большая часть рекомендаций, которые были приняты в ходе парламентских слушаний в Госдуме, будет подтверждена в отдельном и специальном обращении Госдумы РФ к Президенту и правительству России», - сказал К.ЗАТУЛИН.

Как сообщалось, в рекомендациях, принятых 1 апреля в ходе парламентских слушаний в Государственной думе РФ, о состоянии российско-украинских отношений и выполнении обязательств по Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, в частности, отмечается, что в случае присоединения Украины к плану действий относительно членства или других форсированных шагов по ее вступлению в НАТО, считать это фактическим односторонним выходом Украины из Договора и рассмотреть вопрос о денонсации договора.