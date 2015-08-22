Порошенко: Враг планировал аннексировать еще восемь украинских регионов

Вероятность масштабной эскалации боевых действий все еще существует, и возрастает в связи с Днем Независимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Харьковской области.

Глава государства, обращаясь к военным, также подчеркнул, что они “сделали невозможным наступление врага вглубь Украины, который, кроме аншлюса Крыма и Севастополя, планировал аннексировать еще, как минимум, восемь украинских регионов”.

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“Это вы освободили от оккупантов большую часть украинского Донбасса и локализовали боевиков в юго-восточных районах этих двух областей. Это вы, плотно сомкнув боевые ряды, неприступной крепостью крепко держите оборону против агрессора”, - подчеркнул он.

“Но это не страхует нас от масштабной эскалации боевых действий, вероятность которой возрастает в связи с Днем Независимости. В этот день наших врагов традиционно корчит, как чертей от ладана”, - сказал он.

Порошенко также подчеркнул, что Украина сегодня значительно лучше, чем год назад, готова к обороне.

Минские соглашения, как подчеркнул президент, дали время для укрепления украинской обороноспособности, помогли хотя бы частично преодолеть наше явное военно-техническое отставание от России.