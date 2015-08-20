В Берлине лидеры Украины, Германии и Франции согласуют дальнейшие действия в случае ухудшения ситуации на Донбассе - МИД

Об этом посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал в эфире «24 канала».

Кулеба отметил, что целью встречи в Берлине является информирование лидеров Германии и Франции о действительной ситуации на востоке Украины.

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"На основе предоставленной информации и обмена мнениями, трое глав государств должны согласовать свою реакцию и свои дальнейшие действия, разработать сценарий... чтобы быть наготове, в полном вооружении в случае, если Россия все-таки выберет путь дальнейшей эскалации", - заявил Кулеба.

По мнению дипломата, согласие Меркель и Олланда провести встречу с Порошенко в трехстороннем формате является сигналом России о том, что Украину никто не оставляет один на один с агрессором.

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Как сообщал УНИАН, Порошенко заявляет, что его встреча 24 августа в Берлине с Меркель и Олландом состоится по инициативе Украины.

По словам президента, повестка дня этой встречи широкая.

«Безусловно, первый приоритет - это составляющие безопасности. Несмотря на то, что в последние дни мы видим определенное существенное снижение количества обстрелов, нас не удовлетворяет невыполнение ключевых пунктов и обязательств, которые взяла на себя российская сторона: это отвод крупнокалиберной артиллерии и тяжелого вооружения», - подчеркнул Порошенко.