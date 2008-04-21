У Тимошенко руки дошли до бомжей

Кабинет Министров Украины Распоряжением от 17 апреля 2008 г. №639-р одобрил Концепцию социальной защиты бездомных граждан. Соответствующий документ размещен на сайте Кабмина.

Распоряжением поручено Минтруда вместе с другими центральными органами исполнительной власти разработать и подать в трехмесячный срок Кабинету Министров Украины проект плана мер по реализации Концепции социальной защиты бездомных граждан.

Как отмечается в Концепции, по данным местных органов исполнительной власти, в ближайшее время необходимо дополнительно создать еще 99 заведений, из которых 29 центров учета бездомных граждан и 48 домов ночного пребывания, 19 центров реинтеграции и три социальные гостиницы с общим количеством 2107 мест.

Целью Концепции является определение основных направлений создания системы реинтеграции бездомных граждан для предотвращения их социального исключения и дискриминации путем развития сети заведений соответствующего направления и повышения уровня качества социальных услуг с постепенным приближением его к европейскому.

Основными задачами Концепции являются введение эффективных форм профилактики бездомности; создание условий для развития сети социальных заведений (учреждений); усовершенствование нормативно-правовой базы по вопросам социальной защиты бездомных граждан; проведение подготовки и переподготовки соответствующих специалистов; применение новых форм социальной поддержки людей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Концепция также предусматривает введение учета бездомных граждан в Украине и создание единого реестра бездомных граждан.

Реализация Концепции позволит создать систему реинтеграции бездомных граждан; оптимизировать сеть социальных заведений; уменьшить количество бездомных граждан, реализовать их конституционные права; снизить заболеваемость населения особо опасными болезнями; способствовать улучшению социально-экономической и морально-психологической ситуации в государстве, повышению его имиджа.

Финансирование мероприятий, направленных на социальную защиту бездомных граждан, предусматривается осуществлять за счет средств государственного и местных бюджетов. Дополнительное финансирование будет осуществляться за счет средств объединений граждан, предприятий, учреждений, организаций, благотворительных организаций, физических лиц и других источников.

Справка УНИАН. В Украине сегодня уже действует 44 социальных заведения для бездомных граждан, из которых 13 являются негосударственными. В 2007 году ими предоставлены услуги 10 тысячам человек. Функционируют также 22 центра социально-психологической помощи, которые предоставляют убежище, психологические, информационные, юридические, медицинские услуги, обеспечивают продуктами питания, помогают в оформлении документов лицам, семьям с детьми, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

На Минтруда и его органы на местах возложены организация и координация работы по вопросам социальной защиты бездомных граждан.