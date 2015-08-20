Рада 27 августа может провести заседание для рассмотрения вопроса децентрализации - Парубий

Об этом он сказал в интервью "5 каналу".

"Думаю, что внеочередная сессия состоится 27 августа. На сегодняшний день идет процесс согласования между фракциями, и если фракции нам, руководству Верховной Рады, покажут, что есть достаточное количество депутатов, тогда сессия будет объявлена", - сказал Парубий.

Он выразил надежду, что парламент в тот дня проголосует изменения в Конституцию в части децентрализации.

Как сообщал УНИАН, ряд народных депутатов не исключают, что 31 августа может состояться внеочередное заседание Верховной Рады, на котором предварительно должны быть одобрены изменения в Конституцию в части децентрализации с тем, чтобы на следующей сессии принять их в целом.

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Так, член фракции "Самопомич" Анна Гопко заявила 18 августа, что 31 августа является предварительной датой. "Готовится на 31-ое", - сказала она.

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин тоже сообщил о назначении заседания на 31 августа. "Как, наверное, сотни других народных депутатов, я получил сообщение о том, что, вероятно, заседание Верховной Рады состоится 31 августа", - сказал он.

В "Батькивщине" также отметили, что предварительно обсуждается эта дата.

В свою очередь, заместитель председателя фракции "Народный фронт" Юрий Береза заявил, что не владеет информацией о дате заседания.