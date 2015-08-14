Изменения в Конституции направлены на деполитизацию и независимость судебной власти - рабочая группа

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве президента Украины, в рамках общественных обсуждений проекта изменений к Конституции в части правосудия рабочая группа по вопросам правосудия и смежных правовых институтов совместно с Ассоциацией юристов и Украинским кризисным медиа-центром провела презентацию результатов своей работы.

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Заместитель главы Администрации президента и секретарь Конституционной комиссии Алексей Филатов в своем выступлении отметил, что проблемы судебной системы существуют не только на уровне Конституции.

«Но она является фундаментом системы, поэтому изменения, которые предлагаются, задают направления движения»,- сказал чиновник.

По его словам, наработанный рабочей группой по вопросам правосудия проект направлен на деполитизацию и обеспечение независимости судебной власти, повышение требований и профессиональных стандартов для судейского корпуса, ограничение иммунитета судей до функционального, оптимизацию системы судоустройства с целью обеспечения права человека на справедливый суд, обеспечение институциональной способности прокуратуры, адвокатуры и системы исполнения судебных решений, а также обеспечение непрерывной и эффективной работы органов судебной власти на переходный период.

Комментируя работу над законопроектом, член Конституционной комиссии Сергей Головатый отметил, что рабочей группе удалось «исправить в Конституции те вещи, которые методологически несовместимы с философией европейских конституций и философией европейского правового порядка».

Судья Львовского окружного административного суда Владимир Кравчук подчеркнул, что «наработанный проект является консенсусом». Он также считает одними из важнейших вопросов, которые должны решаться в рамках конституционной реформы, вопрос независимости и ответственности судьи.

Заместитель руководителя проекта USAID «Справедливое правосудие» Наталья Петрова подчеркнула, что «многочисленные рекомендации Венецианской комиссии, которые на протяжении многих лет «кочевали» из одного заключения в другое, наконец реализованы. И это на самом деле прорыв».

Руководитель проекта Европейского Союза «Поддержка реформ в сфере юстиции в Украине» Виргилиюс Валанчюс также отметил, что большинство рекомендаций Венецианской комиссии были поддержаны Рабочей группой. По его словам, «повышение независимости судебной власти, воплощенное в проекте, является хорошим сигналом для общества».

Участники дискуссии высказали ряд предложений, в том числе относительно полной перезагрузки судейского корпуса через увольнение всех судей. Члены Конституционной комиссии отметили, что такое предложение рассматривалось Рабочей группой, однако не получило поддержки, поскольку, во-первых, на конституционном уровне нет правовых оснований для ее реализации, а во-вторых, такая практика не соответствует европейским стандартам, поскольку не учитывает принципа индивидуальной ответственности судьи.