У Авакова раскрыли схему, как под прикрытием госкомпании-банкрота "УкрБурштын" легализуют тонны янтаря

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от "Народного фронта", советник министра МВД Антон Геращенко.

По его словам, три частные компании, которые находятся под «зонтиком» госкомпании, незаконно добывали янтарь. В частности, ими было добыто 2,6 тонны янтаря, который накануне изъяли сотрудники милиции в Ривненской области.

«И вот сегодня, арбитражный управляющий банкротством компании "УкрБурштын" Елена Левкович сделала заявление, что этот янтарь добыт законно, под эгидой государственной компании "УкрБурштын", которая находится в режиме банкротства из-за долгов кредиторам, и разрешила несколькими частным компаниям проводить геологоразведку на участке в 1000 гектар», - написал он.

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По словам Геращенко, один из замминистра экономического развития сообщил ему о том, что госкомпанию «УкрБурштын» «захватила группа лиц при помощи судебных решений и намеренно ввела в стадию банкротства для использования в качестве "ширмы", "зонтика" для прикрытия незаконных схем разграбления недр Украины».

«Министерство экономического развития пытается вернуть контроль над государственной компанией, но все попытки блокируются судами в интересах группы лиц, захвативших контроль над "УкрБурштыном" – отметил Геращенко.

Советник главы МВД добавил, что госкомпания находится в процедуре банкротства, вызванного суммой долга, который в 8 раз меньше, чем всего одна партия янтаря добытого под эгидой ГК "УкрБурштын".

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«Теперь внимание вопрос: а какова же сумма задолженности компании "УкрБурштын" перед кредиторами, которая сделала возможной начало процедуры ее банкротства? 7 миллионов 200 тысяч гривен! Это при том, что в задержанном милицией микроавтобусе было янтаря на 60 миллионов гривен», - отметил нардеп.

Будущее украинского янтаря. По закону или по беспределу? ОБНОВЛЕНО. Вчера Премьер-министр Арсений Яценюк и Министр МВД... Posted by Антон Геращенко on 5 серпня 2015 р.

Как сообщал УНИАН, 3 августа в Ривненской области правоохранители изъяли партию незаконно добытого янтаря весом более 2,5 тонны. По предварительной оценке, стоимость этой партии составляет около 3 млн долл.

По сообщению Геращенко, Ровенский суд сегодня арестовал автомобиль и 2,6 тонн янтаря до конца следствия.