Шуфрич говорит, что не голосовал за Богатыреву

Секретаря СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА избрана в политсовет Партии регионов по формальному признаку – «пока еще она является народным депутатом Украины».

Об этом сказал в интервью журналистам народный депутат Украины Нестор ШУФРИЧ. Он сказал, что не голосовал за это решение. В то же время отказался объяснить свою позицию, лишь подчеркнул, что выскажет ее на заседании политсовета партии.

Н.ШУФРИЧ подчеркнул, что еще несколько членов партии воздержались при голосовании за список политсовета.

Также он проинформировал, что после внесения «изменений в устав партии между съездами политсовет может самостоятельно принимать решение об исключении членов политсовета, по заместителям партии и по исключению членов партии».

Как сообщал УНИАН, сегодня съезд Партии регионов переизбрал Виктора ЯНУКОВИЧА лидером Партии регионов.

Также делегаты съезда Партии регионов избрали 12 заместителей руководителя партии.

Николай АЗАРОВ возглавил контрольную комиссию Партии регионов по вопросам персональной ответственности членов партии. Р.БОГАТЫРЕВА избрана в состав политсовета ПР (ранее Н.АЗАРОВ и Р.БОГАТЫРЕВА являлись заместителями руководителя партии).