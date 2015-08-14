Суд отменил запрет на деятельность Оппозиционного блока в Ивано-Франковской области

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковском окружном административном суде, где слушалось дело, суд частично удовлетворил иск Оппозиционного блока против Ивано-Франковского областного совета.

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В частности, суд частично отменил решение Ивано-Франковского облсовета от 17 апреля 2015 года "О запрете легализации и деятельности КПУ, Партии регионов, Оппозиционного блока и Партии развития на территории Ивано-Франковской области, а именно часть, что касается Оппозиционного блока. Речь идет о пункте решения облсовета о "запрете на территории Ивано-Франковской области деятельности и снятии с регистрации в области политической партии Оппозиционный блок". Отменить другие пункты решения облсовета суд отказался.

Обжаловать решение суда областной совет может во Львовском апелляционном административном суде через Ивано-Франковский административный в десятидневный срок.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на сессии Ивано-Франковский облсовет запретил на территории области Партию регионов, Коммунистическую партию, Оппозиционный блок и Партию развития Украины.