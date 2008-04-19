Регионы почистят партийные ряды?

Делегаты съезда Партии регионов поддержали необходимость очищения партийных рядов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам народный депутат Украины, заместитель руководителя Партии регионов Анна ГЕРМАН после завершения XI съезда партии.

«Были принципиальные выступления из Луганской области, в которых высказывалось требование очищения партии от тех людей, которые избрали другой путь, а не оппозиционный. Эти выступления были встречены бурными аплодисментами, и из этого следует, что люди об этом думают, и процесс очищения должен произойти», - сказала А.ГЕРМАН.

В тоже время заместитель руководителя партии подчеркнула, что конкретные фамилии людей, от которых необходимо очиститься Партии регионов, не назывались.

«Конкретных примеров не приводилось, и решение по этому поводу не было принято», - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня делегаты съезда Партии регионов приняли решение о создании контрольной комиссии во главе с бывшим председателем политсовета партии Николаем АЗАРОВЫМ. Предполагается, что эта комиссия будет рассматривать все вопросы, связанные с персональной ответственностью членов Партии регионов за невыполнение устава и программных принципов партии.