Тернопольский военкомат направил повестку бойцу, погибшему в АТО в прошлом году

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил областной военный комиссар Владимир Катынский.

«Здесь не только вина военных, но и участков оповещения, которые подают нам списки. Но это не снимает и вины работников военкомата. Мы начали служебное расследование, по результатам которого за служебную халатность будут наказаны должностные лица», – сказал он.

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Катынский пообещал, что виновные обойдутся не просто выговорами, а будет применено материальное взыскание.

В то же время военный комиссар отметил, что не понятно, как данная повестка вообще попала к родственникам погибшего бойца.

«На повестке, которую опубликовала в соцсетях жена бойца, видно, что ее оторвали. То есть повестка уже была прикреплена к делу, которое отставили в сторону. Но кто-то оторвал эту повестку и всунул в дверь квартиры, где был прописан погибший. Такое впечатление, что это кто-то специально делает перед местными выборами, чтобы возмутить людей. Но это прежде всего неуважение к герою и его семье», – подчеркнул Катынский.

Попутно он выразил надежду, что подобные инциденты с вручением повестки для погибших воинов в области больше не повторятся.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 августа жена погибшего Андрея Юркевича Кристина опубликовала в сети Фейсбук повестку, которая пришла на имя ее покойного мужа.

Женщина была шокирована и возмущена такими действиями военных, ведь ее муж был первым, кто погиб в АТО из тернополян. К тому же, со времени его гибели прошел почти год.

Юркевич воевал в составе батальона «Айдар». Погиб 6 сентября 2014 года под Луганском. Посмертно награжден орденом “За мужество” ІІІ степени.