Турчинов пролил свет на подписанный Порошенко указ о нейтрализации угроз госбезопасности

12:41, 14 августа 2015
Политика
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Решение направлено на усиление обороноспособности Украины, чтобы дать ответ агрессору.

Турчинов (справа) также напомнил, что указ имеет гриф

Подписанное президентом Украины Петром Порошенко решение СНБО от 20 июля касается усиления борьбы с диверсионно-разведывательными группами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время брифинга на полигоне Киевского бронетанкового завода.

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“Этот указ имеет гриф “секретно”. Он направлен на усиление обороноспособности нашей страны, чтобы усилить потенциал, чтобы дать ответ агрессору. Он связан с усилением вопросов контрразведывательной защиты, борьбы с разведывательно-диверсионными и террористическими группами, которые пытаются забрасывать на нашу территорию”, - сказал Турчинов.

Как сообщал УНИАН, президент Украины 13 августа подписал указ о введении в действие решения СНБО от 20 июля "О неотложных мерах по нейтрализации угроз государственной безопасности".

В сообщении указано, что текст соответствующего решения СНБО является секретным.

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