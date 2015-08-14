Турчинов пролил свет на подписанный Порошенко указ о нейтрализации угроз госбезопасности

Подписанное президентом Украины Петром Порошенко решение СНБО от 20 июля касается усиления борьбы с диверсионно-разведывательными группами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время брифинга на полигоне Киевского бронетанкового завода.

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“Этот указ имеет гриф “секретно”. Он направлен на усиление обороноспособности нашей страны, чтобы усилить потенциал, чтобы дать ответ агрессору. Он связан с усилением вопросов контрразведывательной защиты, борьбы с разведывательно-диверсионными и террористическими группами, которые пытаются забрасывать на нашу территорию”, - сказал Турчинов.

Как сообщал УНИАН, президент Украины 13 августа подписал указ о введении в действие решения СНБО от 20 июля "О неотложных мерах по нейтрализации угроз государственной безопасности".

В сообщении указано, что текст соответствующего решения СНБО является секретным.