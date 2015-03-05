"Укроборонпром" рассказал, с какими иностранцами договаривается об усилении обороноспособности - BBC

Государственный монополист по производству и экспорту оружия "Укроборонпром" отчитался, что на последней выставке вооружений IDEX-2015 предприятия украинского ВПК подписали ряд важных контрактов "для усиления обороноспособности армии".

Об этом сообщает BBC Украина.

Конкретных соглашений чиновники не назвали, однако указали фирмы, с которыми провели переговоры.

Читайте также"Укроборонпром" получил доступ к главному каталогу НАТО по логистике

"Провели переговоры с мировыми компаниями, а именно с Thales Group и Airbus (Франция), BAE Systems (Великобритания), Textron и Bell Helicopters (США), а также KiaMilitary (Южная Корея)", - говорится в ответе "Укроборонпрома" на запрос ВВС Украина.

В концерне заявили, что уже принято решение восстановить патронное производство на мощностях предприятий-участников "Укроборонпрома".