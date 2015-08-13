Порошенко ввел в действие решение СНБО о нейтрализации угроз госбезопасности

Соответствующий указ №474/2015 опубликован на сайте главы государства.

"Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 июля 2015 года "О неотложных мерах по нейтрализации угроз государственной безопасности" (прилагается, секретно)", - говорится в указе президента.

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Контроль над выполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета Александра Турчинова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 6 мая «О состоянии выполнения решений СНБО и дополнительных мерах по обеспечению обороноспособности государства».