Глава Антикоррупционного бюро посоветовал ГПУ обращаться в Британию за разъяснениями по его поездке
Глава Антикоррупционного бюро Артем Сытник заявляет, что не получал извещение о подозрении относительно расследования истории с поездкой в Лондон.
Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина" в четверг.
При этом он рекомендовал обращаться к британской стороне за разъяснениями относительно этой командировки.
Сытник подчеркнул, что ему не объявляли подозрение о совершении преступления. Кроме того, директор Антикоррупционного бюро сообщил, что направил, в частности, президенту Украины и Верховной Раде отчет о первых месяцах деятельности структуры.
Также, по его словам, в приглашении от английской стороны содержалось предложение прибыть для встречи с правоохранительными органами Великобритании Сытнику и его первому заместителю Гизо Углаве. Там же указывалось, что перелет и проживание оплатит принимающая сторона.
Говоря о перелете в Великобританию своей супруги, Сытник сказал: "Из моей заработной платы мы оплатили ей билет до Лондона, у нее была личная цель - посетить своих родственников Лондоне".
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"Что касается Ирины Данько, то она обеспечивает коммуникацию с международными донорами, представителями правительственных и неправительственных организаций, и оплату ее перелета и проживания осуществляла британская сторона", - рассказал Сытник.
Он также сообщил, что получил письмо от посольства Великобритании в Украине, в котором отмечалось, что если Генпрокуратура Украины имеет какие-то сомнения в связи с этой поездкой, то ей следует обратиться к британской стороне за объяснениями.
Отвечая на вопрос о возможности отставки, Сытник сказал, что не видит для этого никаких оснований и не рассматривает такой вариант.
Ранее сегодня УНИАН сообщал, что ГПУ начала досудебное расследование против руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в связи с тем, что он включил свою жену Анну Сытник и «таинственного» советника Ирину Данько в состав официальной делегации для поездки в Великобританию.