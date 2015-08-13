Глава Антикоррупционного бюро посоветовал ГПУ обращаться в Британию за разъяснениями по его поездке

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина" в четверг.

При этом он рекомендовал обращаться к британской стороне за разъяснениями относительно этой командировки.

Сытник подчеркнул, что ему не объявляли подозрение о совершении преступления. Кроме того, директор Антикоррупционного бюро сообщил, что направил, в частности, президенту Украины и Верховной Раде отчет о первых месяцах деятельности структуры.

Также, по его словам, в приглашении от английской стороны содержалось предложение прибыть для встречи с правоохранительными органами Великобритании Сытнику и его первому заместителю Гизо Углаве. Там же указывалось, что перелет и проживание оплатит принимающая сторона.

Говоря о перелете в Великобританию своей супруги, Сытник сказал: "Из моей заработной платы мы оплатили ей билет до Лондона, у нее была личная цель - посетить своих родственников Лондоне".

Читайте такжеГлаву Антикоррупционного бюро Сытника подозревают в коррупции - нардеп (документ)

"Что касается Ирины Данько, то она обеспечивает коммуникацию с международными донорами, представителями правительственных и неправительственных организаций, и оплату ее перелета и проживания осуществляла британская сторона", - рассказал Сытник.

Он также сообщил, что получил письмо от посольства Великобритании в Украине, в котором отмечалось, что если Генпрокуратура Украины имеет какие-то сомнения в связи с этой поездкой, то ей следует обратиться к британской стороне за объяснениями.

Отвечая на вопрос о возможности отставки, Сытник сказал, что не видит для этого никаких оснований и не рассматривает такой вариант.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что ГПУ начала досудебное расследование против руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в связи с тем, что он включил свою жену Анну Сытник и «таинственного» советника Ирину Данько в состав официальной делегации для поездки в Великобританию.