Главу Антикоррупционного бюро Сытника подозревают в коррупции - нардеп (документ)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Виталий Куприй.

Он подчеркнул, что это произошло после его обращения в органы Генпрокуратуры.

Стало известно, что Сытнику предварительно инкриминируют уголовное правонарушение по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

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"Невероятно! Коррупция в Антикоррупционном бюро?! Не успел директор НАБ Сытник поймать ни одного коррупционера, как уже сам появится в качестве подозреваемого на допросе у следователя", - прокомментировал ситуацию нардеп.

29 июля в СМИ появилась информация, что Артем Сытник включил свою жену Анну Сытник и «таинственного» советника Ирину Данько в состав официальной делегации для поездки в Великобританию. Сначала глава НАБ говорил, что Анна Сытник входила в официальную делегацию. Однако впоследствии начал убеждать, что она ехала как «частное лицо и за свой счет». Вместе с тем, по декларации в 2014 году официальный доход жены Сытника составил лишь 113 тыс. грн.

"И как за такие деньги можно разъезжать по Лондонам?!" - возмутился Куприй.